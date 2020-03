Trump: ArcelorMittal wil miljarden investeren in VS

Klimaat drammers zijn figuren die met hun hoofden in de wolken lopen.

Hebben nog nooit iets zelf gepresteerd, en worden altijd maar voorzien van hun natje en droogje.

Deze door en door verwende lui beseffen niet dat om voedsel en dergelijke te kunnen kopen, je eerst iets moet presteren (niet demonstreren).

Met 1000-den kostbare windmolens smoor je alleen de economie, terwijl we weten dat deze al knap aan het dalen is.

We willen brood op de plank en geen philosofisch geouwehoer over 0.0007 graden temperatuur verlaging