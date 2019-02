ING sluit deal over geldautomaten in Spanje

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Spanje

LEAWOOD (AFN) - Betalingsbedrijf Euronet Worldwide heeft een deal gesloten met ING over geldautomaten in Spanje. Door de overeenkomst krijgt ING toegang tot Euronets snelgroeiende netwerk van geldautomaten in het Zuid-Europese land.

Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Volgens Euronet heeft de nieuwe samenwerking met ING betrekking op meer dan 2000 automaten.