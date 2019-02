Labour dubt over tweede brexitreferendum

Gepubliceerd op | Views: 702

LONDEN (AFN/RTR) - Labour dubt nog over de precieze tekst en het moment waarop een voorstel voor een tweede brexitreferendum zal worden gesteund. Dat heeft een woordvoerder van de grootste Britse oppositiepartij maandagavond gezegd.

Labour liet weten in te zullen stemmen met een nieuwe volksraadpleging over de brexit als het parlement haar alternatieve plan voor een gereguleerd vertrek uit de EU, waaronder deel blijven uitmaken van de douane-unie, woensdag afwijst. De partij van Jeremy Corbyn heeft tot dusver nog niet duidelijk gemaakt wat ze aan de Britse kiezer wil voorleggen, maar wel dat ze een ,,schadelijke Torybrexit'' wil voorkomen.

De prominente Labour-afgevaardigde Emily Thornberry zei tegen de BBC dat als het in het parlement uitdraait op een keus tussen een 'no deal' of het akkoord van May met Brussel de stemgerechtigde Britten uitsluitsel moeten geven. Wat haar betreft is in de EU blijven ook een optie.