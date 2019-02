Gepubliceerd op | Views: 1.482 | Onderwerpen: Saoedi-Arabië, staal

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - De Saudische staalpijpenfabriek Al Jubail, waar ArcelorMittal gedeeld eigenaar van is, kampt met problemen. Volgens het jaarverslag van ArcelorMittal is de joint venture sinds eind vorig jaar 'technically in default' omdat andere eigenaren zouden weigeren om benodigde financiering te verstrekken.

ArcelorMittal had eind vorig jaar 163 miljoen dollar aan leningen en vorderingen uitstaan bij Al Jubail. Ook garandeerde het concern 397 miljoen dollar van de schulden van de fabriek. ArcelorMittal werkt er naar eigen zeggen aan om de situatie met zijn partners op te lossen. Het staalconcern gaat er daarom vanuit dat het euvel op korte termijn verholpen wordt.