Kunstmestbedrijf OCI krikt omzet flink op

Gepubliceerd op | Views: 1.249

AMSTERDAM (AFN) - Kunstmestproducent OCI heeft zijn opbrengsten vorig jaar stevig opgevoerd. Ook werden het verlies en de schuld flink teruggebracht. Topman Nassef Sawiris onderstreepte bij de presentatie van de jaarcijfers verder de sterke kasstroom van het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf.

OCI zette een jaaromzet in de boeken van bijna 3,3 miljard dollar. Dat is 44 procent meer dan in 2017 in de boeken ging. De onderneming profiteerde onder meer van toegenomen volumes, waarbij het bedrijf ook hogere prijzen rekende voor zijn producten.

Bij de vorig jaar geopende Natgasoline-fabriek in Beaumont, de grootste methanolfabriek in de Verenigde Staten, kampte OCI recent overigens wel met problemen in verband met de shutdown. Ook had het bedrijf vorig jaar last van de lage waterstand van de rivier de Rijn.

Nettoschuld gezakt

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) dikte vorig jaar met 48 procent aan tot 937,5 miljoen dollar. In het vierde kwartaal verdubbelde dit winstcijfer zelf. Onder de streep resteerde over 2018 een min van 48,7 miljoen dollar, waar een jaar eerder nog 103,6 miljoen dollar verlies werd geleden. De nettoschuld zakte tot 4,1 miljard dollar, van 4,4 miljard dollar een jaar terug.

,,Deze groei toont aan dat onze eerdere investeringen in nieuwe capaciteiten vruchten beginnen af ​​te werpen'', aldus Sawiris. Voor 2019 heeft hij onder meer hoge verwachtingen van de zogeheten low-cost-activiteiten in de VS. OCI rekent verder op aanhoudende groei van de winstgevendheid.