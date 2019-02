Winsten op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 326

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag tijdens de middaghandel in New York op winsten. Beleggers op Wall Street reageerden verheugd op het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump de deadline voor een handelsdeal met China uitstelt. Daarbij lijkt er progressie te zitten in de handelsgesprekken tussen de twee economische grootmachten.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent in de plus op 26.133 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2801 punten en schermenbeurs Nasdaq ging 0,5 procent omhoog naar 7563 punten.

Trump schreef op Twitter dat er in het overleg met China ,,substantiële vooruitgang'' op meerdere belangrijke dossiers is geboekt. Hij is ook bereid, als de handelsgesprekken nog meer resultaat opleveren, om de Chinese president Xi Jinping op zijn landgoed in Florida te ontvangen voor de afronding van de handelsdeal.

Miljardenovername

General Electric (GE) kreeg er dik 8 procent aan beurswaarde bij. Het industrieel conglomeraat verkoopt zijn onderdeel BioPharma aan industrie- en technologiebedrijf Danaher, dat ook zo'n 8 procent won. Met de deal is een bedrag gemoeid van ruim 21 miljard dollar.

Het Nederlandse biotechbedrijf UniQure ging ook flink omhoog. Het bedrijf met notering in New York noteerde een plus van 32 procent, na nieuws dat de Zwitserse farmaceut Roche de Amerikaanse gentherapeut Spark Therapeutics, een branchegenoot van UniQure, overneemt voor 4,8 miljard dollar. Spark werd zelf 120 procent hoger gezet.

Faillissementsbescherming aangevraagd

Kraft Heinz, dat vrijdag nog hard onderuit ging op de beurs, bleef onder de aandacht van beleggers. Het levensmiddelenbedrijf overweegt om zijn koffietak Maxwell House van de hand te doen, volgens een bericht van nieuwszender CNBC. Het aandeel zakte ruim 2 procent. Verder is de handel in telecombedrijf WindStream stilgelegd. Het bedrijf heeft faillissementsbescherming aangevraagd.

De olieprijzen reageerden op een oproep van Trump aan oliekartel OPEC om het rustig aan te doen met het verlagen van de productie. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent goedkoper op 55,54 dollar. Brent zakte 3,1 procent in prijs tot 65,01 dollar per vat. De euro was 1,1351 dollar waard, tegen 1,1348 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.