EIB en Aperam tekenen financieringsdeal

LUXEMBURG (AFN) - De Europese Investeringsbank (EIB) stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor het financieren van projecten bij Aperam. Dat heeft het roestvrijstaalbedrijf bekendgemaakt.

Deze nieuwe financiering wil Aperam onder meer aanwenden voor lopende investeringen in zijn fabriek in het Belgische Genk. Ook kan het geld worden gebruikt voor lopende moderniseringsprogramma's in Frankrijk en België.