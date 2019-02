Gepubliceerd op | Views: 170

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond maandagmiddag in de plus. Op het Damrak bood de overname van postbezorger Sandd door PostNL en een overnamebod op effectendienstverlener Kas Bank steun aan de handel. Verder stuwden 'handelshoop' en nieuws over een mogelijk uitstel van de brexitdatum het sentiment.

De hoofdindex in Amsterdam noteerde omstreeks 15.55 uur 0,3 procent hoger op 542,91 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 775,97 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,5 procent bij.

Uit de Verenigde Staten kwam het bericht dat president Donald Trump de nieuwe importtarieven op Chinese goederen uitstelt na de productieve handelsgesprekken tussen beide landen afgelopen week.

Overname postbezorger

Onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk komen dinsdag weer bijeen in een poging de patstelling over het brexitakkoord te doorbreken. EU-president Donald Tusk heeft al laten weten dat uitstel van het vertrek van de Britten een ,,rationeel besluit’’ zou zijn, omdat er nog altijd geen meerderheid is gevonden in het Britse parlement.

PostNL was met een winst van bijna 9 procent verreweg de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven op Beursplein 5. De postbezorger liet bij de publicatie van de jaarcijfers weten zijn concurrent Sandd over te nemen voor 190 miljoen tot 210 miljoen euro.

Verrassend vertrek

Bij de kleinere bedrijven verdubbelde Kas Bank ruimschoots in beurswaarde. De Franse effectendienstverlener Caceis, onderdeel van financieel concern Crédit Agricole, wil zijn Nederlandse branchegenoot overnemen voor 188 miljoen euro. Het bod betekent een premie van 110 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag.

Bodemonderzoeker Fugro leverde na het openen van de boeken 1,9 procent in. Producent van natuurvoeding Wessanen daalde 0,8 procent na het verrassende vertrek van financieel directeur Ronald Merckx.

Olieprijzen

Het Britse AB Foods verloor 1,7 procent in Londen na een handelsbericht van het moederbedrijf van Primark. In Zürich daalde Roche 0,1 procent. De Zwitserse farmaceut neemt de Amerikaanse gentherapeut Spark Therapeutics over voor 4,8 miljard dollar.

De euro was 1,1355 dollar waard, tegen 1,1343 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 56,28 dollar. Brent zakte 1,8 procent in prijs tot 65,90 dollar per vat.