De cijfers liegen niet. Groei en inflatie nemen af. Handelsvoorraden nemen toe. Pmi verslechterd.. Outlook is matig.

Stijgingen op de beurs stroken niet met de werkelijkheid. Naar mijn mening een uiterst riskante situatie. Ik zit zeer defensief. Loop nu wat upside mis misschien maar de klap gaan komen. De vraag is hoelang de trump tweets en de dovish fed de boel in touw kunnen houden..