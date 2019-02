Wereldhandel zet dalende trend voort

Gepubliceerd op | Views: 598

DEN HAAG (AFN) - Het wereldhandelsvolume is in december vorig jaar met 1,7 procent afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB). In november ging de wereldhandel eveneens omlaag, met 1,8 procent.

De wereldwijde industriële productie zakte terug in december met 0,1 procent op maandbasis. In de voorgaande maand was een grotere daling geregistreerd van 0,2 procent.

Dit keer zijn de handelscijfers exclusief de data voor de Verenigde Staten, waar vanwege de shutdown van de overheid in december en januari geen gegevens werden verstrekt.