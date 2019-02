Wall Street hoger door handelshoop

Gepubliceerd op | Views: 462

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten geopend. Beleggers op Wall Street reageren verheugd op het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump de deadline voor een handelsdeal met China uitstelt. Daarbij lijkt er progressie te zitten in de handelsgesprekken tussen de twee economische grootmachten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,6 procent in de plus op 26.197 punten. De bredere S&P 500 steeg ook 0,6 procent, tot 2808 punten, en schermenbeurs Nasdaq ging 0,9 procent omhoog naar 7593 punten. Daarmee zet Wall Street het optimisme van elders voort. De Europese beurzen kregen steun door berichten over brexit-uitstel terwijl de handelssessie in China met de grootste dagwinst in vier jaar eindigde.

Trump schreef op Twitter dat er in het overleg met China ,,substantiële vooruitgang'' op meerdere belangrijke dossiers is geboekt. Hij is ook bereid, als de handelsgesprekken nog meer resultaat opleveren, om de Chinese president Xi Jinping op zijn landgoed in Florida te ontvangen voor de afronding van de handelsdeal.

General Electric (GE) kreeg er in de eerste handelsminuten dik 14 procent aan beurswaarde bij. Het industrieel conglomeraat verkoopt zijn onderdeel BioPharma aan industrie- en technologiebedrijf Danaher. Met de deal is een bedrag gemoeid van ruim 21 miljard dollar.