Handels illusie. China kam straks de Juan niet meer devalueren en hiermee de schulden devalueren. Er is vandaag al een schden waarschuwing afgegeven. Beleggers zijn in de ban van de rattenvanger Trump met zijn leugens. Zodra de ratten vanger stopt fluiten donderd de boel in elkaar. Mensen wordt wakker het is al 12.00. De beurskrach staat voor de deur.