'Handelshoop stuwt Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.235

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen gaan maandag naar verwachting in de plus openen. Daarmee zet Wall Street het optimisme van elders voort. De Europese beurzen kregen steun door berichten over brexit-uitstel terwijl de handelssessie in China met de grootste dagelijkse winst van de afgelopen vier jaar eindigde. De Amerikaanse president Donald Trump prees de vooruitgang in de gesprekken over een handelsdeal met China.

Trump stelde de deadline voor een handelsdeal met China, die op 1 maart zou aflopen, officieel uit. Hij schreef op Twitter dat er ,,substantiële vooruitgang'' op meerdere belangrijke dossiers is geboekt. Trump is ook bereid, als de handelsgesprekken nog meer resultaat opleveren, om de Chinese president Xi Jinping op zijn landgoed in Florida te ontvangen voor de afronding van de handelsdeal.

Ook op het vlak van brexit kregen beleggers positief nieuws. De premier Theresa May overweegt om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met twee maanden uit te stellen om zo meer tijd voor de onderhandelingen met de EU te hebben en een no-dealbrexit te voorkomen.

Positieve uitschieter

Verder staat Wall Street in het teken van overnamenieuws. Industrieel conglomeraat GE lijkt daarbij een positieve uitschieter te zijn. Het bedrijf verkoopt zijn onderdeel BioPharma aan industrie- en technologiebedrijf Danaher voor een bedrag van 21,4 miljard dollar.

Verder lijken de aandelen van gentherapeut Spark Therapeutics flink hoger te openen. Het bedrijf wordt overgenomen door de Zwitserse farmaceut Roche.

Blijvende aandacht

De goudmarkt wordt op zijn beurt opgeschud door het nieuws dat het Canadese Barrick Gold een vijandig bod heeft uitgebracht op de Amerikaanse branchegenoot Newmont Mining. Newmont kondigde pas afgelopen maand een fusie met een andere Canadese gouddelver Goldcorp aan te gaan om zo met Barrick te concurreren.

Kraft Heinz, dat vrijdag nog hard onderuit ging op de beurs, blijft onder de aandacht van beleggers. Het levensmiddelenbedrijf overweegt om zijn koffietak Maxwell House van de hand te doen, volgens een bericht van CNBC.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot vrijdag 0,7 procent in de plus op 26.031,81 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2792,67 punten en schermenbeurs Nasdaq ging 0,9 procent omhoog naar 7527,55 punten.