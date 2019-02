GE vangt miljarden voor divisie BioPharma

Gepubliceerd op | Views: 964

BOSTON (AFN/BLOOMBERG) - Industrieel conglomeraat General Electric (GE) verkoopt zijn onderdeel BioPharma aan industrie- en technologiebedrijf Danaher. Met de deal is een bedrag gemoeid van 21,4 miljard dollar.

Van GE is al langer bekend dat het werk maakt van het verkopen van bezittingen. Het Amerikaanse bedrijf gebruikt de opbrengsten om zijn balans te versterken. De overname van BioPharma moet nog dit jaar worden afgerond. De deal heeft volgens GE geen goedkeuring nodig van aandeelhouders. Ook over financiële condities is volgens GE geen beraadslaging nodig.

BioPharma, dat dit jaar naar verwachting een omzet zal halen van 3,2 miljard dollar, is onderdeel van GE Life Sciences. Eerder maakte GE bekend zijn divisie Healthcare naar de beurs te willen brengen. Dat plan is door tussenkomst van Danaher van tafel.

Larry Culp

De verkoop van BioPharma is de grootste voor topman Larry Culp sinds zijn aantreden in oktober. Culp was tot 2014 jarenlang de baas bij Danaher. Hij sprak in een toelichting van een cruciale mijlpaal voor GE.

De overname lijkt de goedkeuring ook te hebben van aandeelhouders. Het aandeel GE schoot in de zogeheten voorbeurshandel omhoog.