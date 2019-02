Barrick Gold doet vijandig bod op Newmont

Gepubliceerd op | Views: 864

TORONTO (AFN/BLOOMBERG) - Het Canadese Barrick Gold, 's werelds grootste goudproducent, heeft een vijandig overnamebod uitgebracht op de Amerikaanse branchegenoot Newmont Mining.

Het bod heeft een waarde van bijna 18 miljard dollar en bestaat geheel uit aandelen. De aandeelhouders van Barrick krijgen dan bijna 56 procent van het fusiebedrijf en de aandeelhouders van Newmont de rest. Volgens Barrick kan de combinatie leiden tot meer dan 7 miljard dollar aan financiële voordelen, waaronder door het samenvoegen van activiteiten in Nevada.

In januari werd nog bekend dat Newmont en het Canadese Goldcorp willen fuseren in een deal ter waarde van 10 miljard dollar om zo beter de concurrentie met Barrick aan te gaan. Als de overname van Newmont door Barrick slaagt dan wordt deze deal waarschijnlijk afgeblazen.

Vorig jaar nam Barrick nog zijn kleinere rivaal Randgold over in een miljardendeal. In het verleden was er vaker toenadering tussen Barrick en Newmont, maar deze onderhandelingen leidden tot niets. In 2014 werd voor het laatst gesproken tussen de bedrijven over een fusie.