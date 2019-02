'Redelijk bod voor Kas Bank'

Volgens mij krijgen ze bij ING andere cijfers, gezien het lichtpuntje van de "gerealiseerde kostenbesparing". In mijn cijfers zijn de kosten namelijk hoger. Operationeel is er ook bijna geen sprake van winst, de winst wordt voornamelijk veroorzaakt door koerswinst op verkoop van leningen. Ben eens dat het bod onder de boekwaarde ligt, maar gezien de besparingsdoelstellingen voor de komende jaren en mogelijk verdere druk op de assets under management/administration is een voorziening voor reorganisatiekosten wel op zijn plaats.