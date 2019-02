'Gemengd beeld bij B&S Groep'

Gepubliceerd op | Views: 374

AMSTERDAM (AFN) - De cijfers waarmee distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group op de proppen kwam laten een gemengd beeld zien. Met name de vooruitzichten van het bedrijf zijn prima, zo meldden kenners van ING in een rapport over de onderneming. Qua bedrijfsresultaat bleef B&S Group achter bij de verwachtingen.

De omzet van de onderneming was volgens ING iets beter dan voorzien. Al met al spreekt ING van resultaten die iets achter bleven bij de verwachtingen, ook door de iets hoger dan verwachte schuld van het bedrijf. Veder bleef ook het voorgestelde dividend van 0,16 euro per aandeel achter bij de ING-prognose van 0,21 euro per aandeel.

Evengoed is sprake van solide groei en dat vooruitzicht geeft B&S Group ook dit jaar aan zijn beleggers mee. Die prognose past in het algemene positieve beeld dat ING momenteel heeft van B&S Group.

ING houdt vast aan zijn koopadvies op B&S Group met een koersdoel van 20,50 euro. Het aandeel B&S Group noteerde rond 11.00 uur 3,6 procent lager op 12,50 euro.