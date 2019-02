'Sterke groei orderportefeuille Fugro'

Gepubliceerd op | Views: 624

AMSTERDAM (AFN) - Fugro heeft in het afgelopen kwartaal een sterke groei van de orderportefeuille laten zien. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de cijfers. De marktvorsers stellen dat bij Fugro in 2018 een keerpunt was te zien.

De orderportefeuille ging in het vierde kwartaal met 14 procent omhoog op kwartaalbasis, al bleven grote projectaankondigingen uit. KBC stelt dat de operationele resultaten in 2018 iets zwakker waren dan verwacht, maar dat de verbeteringen wel wijzen op een ommezwaai voor de bodemonderzoeker. Fugro verwacht voor dit jaar verdere omzetgroei, met een verbetering van de marge.

Het advies staat op accumulate met een koersdoel van 13,50 euro. Het aandeel Fugro noteerde maandagochtend omstreeks 09.35 uur een plus van 4,5 procent op 10,30 euro.