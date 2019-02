Jefferies positief over deal Sandd en PostNL

Gepubliceerd op | Views: 403

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Jefferies is positief gestemd over de overname van Sandd door PostNL. Volgens de zakenbank ontstaat hierdoor een ,,duurzame en solide fundering'' voor één nationaal postnetwerk.

Jefferies stelt dat de overname 12 procent aan omzet zal toevoegen aan PostNL, met een toegevoegde waarde voor het aandeel PostNL van 30 procent. Het gecombineerde concern heeft 95 procent van de Nederlandse postmarkt in handen. Jefferies wijst er verder op dat de onderliggende kwartaalwinst van PostNL hoger uitviel dan verwacht. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 4,50 euro.

Het aandeel PostNL noteerde maandagochtend kort na opening een plus van 9,3 procent op 2,49 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de MidKap.