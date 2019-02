PostNL schiet omhoog op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.105

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel PostNL schoot maandag omhoog op Beursplein 5, na de bekendmaking dat het post- en pakketbedrijf rivaal Sandd overneemt. Het Damrak opende met winst, evenals de andere Europese beurzen. Beleggers verwerkten verder het uitstel van de nieuwe importtarieven op Chinese goederen door de Verenigde Staten.

De AEX-index noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent in de plus op 544,75 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 775,20 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

PostNL klom bijna 11 procent bij de middelgrote bedrijven. De postbezorger liet weten bij de publicatie van de jaarcijfers zijn concurrent Sandd over te nemen voor 190 miljoen tot 210 miljoen euro. Bodemonderzoeker Fugro, die de omzet en het bedrijfsresultaat vorig jaar zag stijgen, won 1,9 procent.

Ook Kas Bank staat in de schijnwerpers. De Franse effectendienstverlener Caceis, onderdeel van financieel concern Crédit Agricole, wil zijn Nederlandse branchegenoot overnemen voor 188 miljoen euro. Het bod betekent een premie op de huidige koers van het aandeel Kas Bank van 110 procent. Het bestuur van Kas Bank steunt het bod. Voor Kas Bank was nog geen openingskoers beschikbaar.