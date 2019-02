Voormalig Fed-zwaargewicht naar UBS

Gepubliceerd op | Views: 398 | Onderwerpen: Federal Reserve

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - Voormalig bestuurder van de Federal Reserve William Dudley wordt bestuurder bij UBS. Dat heeft de Zwitserse bank bekendgemaakt. Dudley was tot vorig jaar president van de Federal Reserve in New York. In die hoedanigheid zat hij ook in het bestuur van de Fed.

Behalve Dudley wordt ook Jeanette Wong voorgedragen als bestuurslid bij UBS. Ze krijgen functies als niet-uitvoerend bestuurder, vergelijkbaar met een commissariaat. Ann Godbehere en Michael Demaré houden het allebei na tien jaar voor gezien in het bestuur van de financiële instelling.