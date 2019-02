Frans bod op Kas Bank

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De Franse effectendienstverlener Caceis, onderdeel van financieel concern Crédit Agricole, heeft zijn pijlen gericht op branchegenoot Kas Bank. De twee maakten in een gezamenlijke verklaring beken dat er een bod op tafel ligt ter waarde van 188 miljoen euro.

Het bod betekent een premie op de huidige koers van het aandeel Kas Bank van 110 procent. Het bestuur en de toezichthoudende raad van Kas Bank hebben zich unaniem achter het bod geschaard. De bedoeling is dat Kas Bank in het derde kwartaal van dit jaar in Franse handen komt, afhankelijk van de goedkeuring van Nederlandse en Europese autoriteiten.

De bedrijven zijn naar eigen zeggen actief in dezelfde branche, maar in verschillende markten. Kas Bank-topman Sikko van Katwijk verwacht vooral te gaan profiteren van het schaalvoordeel die een overname met zich meebrengt. Volgens Kas Bank en Caceis zal niet aan de arbeidsvoorwaarden van het personeel van Kas Bank worden getornd.