Cijfers en handelssores beheersen beursweek

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs staat opnieuw een drukke cijferweek te wachten. Zo geven onder meer PostNL, Fugro, Aalberts Industries, Ahold, Adyen en AMG een blik in de boeken. Ook elders in Europa is de agenda gevuld, met PSA Peugeot Citroën, Beiersdorf en Bayer. Vanuit de Verenigde Staten komen onder meer cijfers van winkelketens als Best Buy, Lowe's en Home Depot.

Bij PostNL gaat de aandacht vooral uit naar geluiden over concurrent Sandd. Volgens De Telegraaf neemt PostNL zijn rivaal over en wordt dat bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers op maandag.

Verder houden beleggers de blik gericht op het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, dat richting een akkoord lijkt te bewegen, en de dreiging van een escalerend handelsconflict tussen de VS en Europa. Ook de top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Jong-un, komende week in Vietnam, kan op aandacht rekenen.

Brexit

Wat de brexit betreft wil het Lagerhuis deze week de duimschroeven aanhalen voor premier Theresa May. Woensdag stemt het parlement over een aantal voorstellen. Zo wordt May mogelijk gevraagd de deadline voor vertrek uit de Europese Unie uit te stellen als half maart geen overeenstemming is bereikt over een akkoord.

May zelf heeft ondertussen beloof dat er uiterlijk op 12 maart opnieuw gestemd kan worden over het door haar met de EU bereikte akkoord. Eerder zou dat nog voor eind februari gebeuren.

Consumentenvertrouwen

Qua macro-economisch nieuws vallen vooral het Europese consumentenvertrouwen en de Duitse, Franse en Italiaanse inflatie op. Van de andere kant van de Atlantische Oceaan komen de nodige cijfers over de huizenverkopen en -prijzen, maar ook over de economische groei en diverse producentenprijsindices.

De AEX-index aan het Damrak sloot vrijdag met een plus van 0,2 procent op 541,37 punten. De MidKap dikte 1 procent aan tot 769,77 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,4 procent bij. De Dow-Jonesindex ging vrijdag 0,7 procent omhoog tot 26.031,81 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent en schermenbeurs Nasdaq won 0,9 procent.