Techbedrijven winnen op verdeeld Wall Street

quote: nieuw en onervaren schreef op 25 januari 2021 22:57:

Gamestop stond op een gegeven moment +150% op 159$ en die stond een jaar geleden op 2,50$, +6000%. Te gek voor woorden. In 15 minuten daarna weer terug naar 0%. Net als AMC is er een dag-volume van tot wel 8 maal de totale aandelen in omgang.

Je zou maar durven...

Gewoon meedoen.... wordt agressief dat zijn de rookies ! net als me zoon van 15... die heeft de rit van GME meegedaan..AMC zit hij al in... ENTERTAINMENTAMC Entertainment says bankruptcy is off the table after raising more than $900 million since December, morgen als een raket omhoog !