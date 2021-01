'Fysieke boek blijft populair ondanks coronacrisis'

CULEMBORG (ANP) - Het fysieke boek blijft populair en lijkt niet te lijden onder de coronacrisis. Daarnaast zijn e-boeken door de coronapandemie populairder geworden, meldt logistiek dienstverlener CB, ook wel bekend als het Centraal Boekhuis.

De totale markt voor fysieke boeken is het afgelopen jaar ruim 5 procent gegroeid. Verder zette de trend van online boeken bestellen het afgelopen jaar verder door. De onlineverkoop van boeken steeg ten opzichte van 2019 met ruim een derde. De stijging van het aantal boeken dat via webwinkels werd verkocht was ook met de kerstperiode te zien, aldus het CB. Met uitzondering van de week waarin kerst viel werd er in alle weken van het vierde kwartaal van 2020 goed online boeken gekocht.

De populariteit van het e-book nam door de coronapandemie ook een vlucht, zegt het CB. Na de zomervakantie steeg bijvoorbeeld de uitleen van e-books via bibliotheken flink. Het afgelopen jaar werden er bijna 11 procent meer e-boeken verkocht ten opzichte van een jaar eerder.

Fysieke boekwinkels kochten het afgelopen jaar wel minder in. In totaal kromp de verkoop aan de fysieke boekhandel het afgelopen jaar met 4 procent. De afzet naar de winkelstraat had erg te lijden in en na de Kinderboekenweek, eind september en begin oktober. Dat kwam omdat in die periode een gedeeltelijke lockdown werd afgekondigd.