Coronapandemie stuwt resultaat zorgverzekeringen bij Achmea

ZEIST (ANP) - De zorgverzekeringsactiviteiten van Achmea, de grootste verzekeringsgroep van Nederland, deden het vorig jaar financieel goed dankzij de coronapandemie. Dit komt omdat Achmea voor coronagelateerde kosten aanspraak kan maken op compensatie. Tegelijkertijd was er door de virusuitbraak en alles wat daarbij kwam kijken, minder vraag naar reguliere zorg.

Op grond van een wettelijke catastroferegeling worden hogere kosten van zorgverzekeraars gerelateerd aan Covid-19 in Nederland voor een belangrijk deel gecompenseerd door aanvullende bijdragen vanuit het Zorgverzekeringsfonds. Daardoor hoefde Achmea de hogere onvoorziene zorgkosten, bijvoorbeeld voor de vele ziekenhuisopnames van coronapatiënten, maar gedeeltelijk zelf te betalen.

Achmea komt in maart pas met zijn jaarresultaten over 2020 naar buiten, maar het moederbedrijf van merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis kan nu al zeggen dat het resultaat op de basiszorgverzekeringen positief uitpakt. Daarnaast is het resultaat op de aanvullende verzekeringen waarschijnlijk substantieel hoger dan verwacht.

Volgens Achmea moet dit helpen de financiële buffers wat te laten groeien. Dat geld kan de verzekeraar dan mogelijk later weer inzetten om de zorgpremies meer stabiel te houden. Achmea maakte in november nog bekend dat het 120 miljoen euro uit de eigen financiële reserves haalde om te harde premiestijgingen voor de basiszorgverzekeringen dit jaar te voorkomen.