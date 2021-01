'Intelligente camera houdt behandeling slachtdieren in de gaten'

Ik ben benieuwd of op deze manier dierenbeulen in slachthuizen aangepakt gaan worden.

Ik denk van niet. Immers wat interesseert de geciviliseerde mens een slachtdier.

Overigens is de hele keten van boer tot de dood van het dier niet menselijk te noemen.

Kippen worden in kratten gegooid, varkens en runderen worden in de vrachtwagens geknuppeld of met elektrische stootwapens bewerkt tot deze -al dan niet kreupel- in de wagens gewerkt zijn. De reis naar het slachthuis valt ook niet mee qua duur en bevoorrading van voer en water. Uit de vrachtwagen worden de beesten hardhandig het slachthuis in geknuppeld en in het slachthuis volgt een pijnlijke dood. Op de TV heb ik al eens gezien dat varkens levend in kokend water worden gegooid om deze te ontharen.

Ik ben niet tegen slachtdieren en slachthuizen, maar alles moet op een pijnloze, nette en menselijke manier gebeuren.