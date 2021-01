'Intelligente camera houdt behandeling slachtdieren in de gaten'

BOXTEL (ANP) - Met een innovatief cameratoezichtsysteem gaan slachterijen monitoren hoe er met de dieren wordt omgegaan. Het nieuwe camerasysteem detecteert bewegingen van personen, dieren en objecten en hun interactie, waardoor dierenwelzijnsproblemen sneller opgemerkt kunnen worden. De internationale vleesverwerker Vion gaat het nieuwe camerasysteem in al zijn slachterijen in Nederland en Duitsland invoeren.

De Dierenbescherming, consultancybureau Deloitte, dierenwelzijnsorganisatie Eyes On Animals en Vion hebben de videosoftware ontwikkeld om iets te doen aan de tekortkomingen van het huidige, traditionele cameratoezicht. De afgelopen jaren maken grote slachthuizen in Nederland namelijk wel gebruik van cameratoezicht, maar in de praktijk wordt maar een beperkte selectie videobeelden bekeken. Daardoor blijven mogelijke problemen ongezien.

Het nieuwe camerasysteem selecteert automatisch de videofragmenten die afwijken van het protocol in de omgang met dieren. Bijvoorbeeld een dier dat achterblijft en mogelijk gewond is, of als dieren in een groep op één plek stil blijven staan en ze in de stress kunnen raken. Als dat nodig is, kunnen de dierenwelzijnsfunctionarissen van Vion vervolgens actie ondernemen.