Techbedrijven in trek op Wall Street

NEW YORK (ANP) - Techbedrijven zijn maandag in trek op de beurzen in New York. Beleggers op Wall Street zetten onder meer Apple en Tesla beduidend hoger. Daarmee proberen ze zich voor te bereiden op de kwartaalcijfers die de ondernemingen later deze week publiceren, door alvast wat aandelen bij te kopen. Er staan deze week heel wat bedrijfsresultaten op het programma. Verder houden de financiële markten de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een min van 0,6 procent op 30.815 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3854 punten. Techbeurs Nasdaq dikte 1,3 procent aan tot 13.720 punten.

Techbedrijven als Amazon, Microsoft, Facebook, Tesla en Apple wonnen in de eerste handelsminuten tot 4 procent. De verwachtingen voor de kwartaalcijfers zijn hooggespannen. Analisten denken dat Apple afgelopen periode voor het eerst meer dan 100 miljard omzet heeft gedraaid.

AMC

Verder ging de aandacht uit naar bioscoopconcern AMC. Dat aandeel ging zo'n 35 procent omhoog. Het bedrijf is het namelijk gelukt om nieuwe financiële middelen te vinden om voorlopig de coronacrisis door te komen.

De Amerikaanse farmaceut Merck leverde bijna 1 procent in. De onderneming stopt met de ontwikkeling van twee experimentele coronavaccins, na tegenvallende testuitslagen bij de werkzaamheid. Volgens Merck zorgden de vaccins voor een zwakkere reactie van het afweersysteem dan andere vaccins bij mensen die het virus hebben opgelopen.