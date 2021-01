AFM geeft boetes aan eigenaren beleggingsplatform 24option.com

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de eigenaren van het onlinebeleggingsplatform 24option.com meerdere boetes opgelegd. De bedrijven achter het platform gaven beleggingsadvies zonder daarvoor een vergunning te hebben en maakten zich schuldig aan agressieve en misleidende handelspraktijken.

Tot begin 2018 boden Rodeler Limited en dochteronderneming Rodeler NL zogenoemde contracts for difference (CFD’s) aan, via het platform aan particuliere beleggers. Met CFD’s kunnen beleggers inspelen op verandering in koersverschillen tussen onderliggende waarden, in dit geval valuta’s. CFD’s zijn complexe producten en de risico’s bij het beleggen daarin kunnen groot zijn.

In totaal krijgen Rodeler Limited, Rodeler NL en de algemeen directeur voor 375.000 euro aan boetes. Volgens de toezichthouder werden beleggers door het bedrijf "op slinkse wijze" overgehaald en bewust op het verkeerde been gezet. Gemiddeld raakten klanten ongeveer de helft van hun inleg kwijt.

Rodeler heeft in 2018 haar activiteiten gestaakt en de vergunning van het moederbedrijf is in 2019 al opgeschort. De AFM legde, in navolging van de Europese toezichthouder ESMA, in april 2019 de verkoop van CFD’s aan particuliere beleggers aan banden.

De zaak staat niet op zichzelf. De AFM heeft sinds 2019 honderden signalen ontvangen over aanbiedingen van CFD’s door buitenlandse beleggingsplatformen. Het gaat vaak om consumenten die hun volledige inleg zijn verloren, van tienduizenden tot soms honderdduizenden euro’s.