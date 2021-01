Britse onlinekledingverkoper Asos wil Topshop kopen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Britse onlinekledingverkoper Asos is in gesprek om het Britse kledingmerk Topshop te kopen en een aantal andere merken. Het modebedrijf bevestigt de berichten dat het koploper is bij de aankoop van onder meer Topshop van het noodlijdende modeconcern en moederbedrijf Arcadia.

Asos zou meer dan 250 miljoen pond (omgerekend ongeveer 280 miljoen euro) moeten neertellen voor de merken. De gesprekken gaan ook over de merken Topman en Miss Selfridge.

De Britse warenhuisketen Debenhams, ook van moederbedrijf Arcadia, komt in handen van onlinewinkel Boohoo. Die wil alleen het merk hebben en heeft geen interesse in de fysieke winkels, liet de curator weten. De permanente sluiting betekent dat ongeveer 12.000 werknemers van de 232 jaar oude winkelketen hun baan kwijtraken.

De meeste van de ruim vijfhonderd winkels van Arcadia waren vorig jaar geruime tijd dicht vanwege de lockdown in Engeland. Dat droeg bij aan de problemen van het bedrijf en kostte het uiteindelijk de kop.