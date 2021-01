Nederlandse bedrijven kopen windenergie in Finland

HELSINKI (ANP/RTR) - Een consortium van vier grote Nederlandse bedrijven, waaronder zorgtechnologieconcern Philips en bierbrouwer Heineken, gaat windenergie kopen in Finland. Daarvoor is een tienjarig contract getekend om jaarlijks voor 330 gigawatt aan stroom, goed voor ongeveer 40.000 huishoudens, af te nemen van het Finse windmolenpark Mutkalampi dat momenteel wordt gebouwd.

Ook chemiebedrijf Nouryon en verlichtingsproducent Signify behoren tot het consortium. De stroom zal komen van 35 windmolens in Mutkalampi in het westen van Finland. Het windpark wordt ontwikkeld door de Franse producent van duurzame energie Neoen en moet in 2023 klaar zijn.

De opgewekte stroom zal worden gebruikt door de bedrijven voor fabrieken door heel Europa. Volgens het consortium wordt de uitstoot hiermee met meer dan 230.000 ton CO2 per jaar verlaagd. Dat komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van ongeveer 50.000 auto's.