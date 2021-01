Philips stijgt op groen Damrak na sterker dan verwachte cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel Philips was maandag in trek op de Amsterdamse beurs. Het zorgtechnologiebedrijf presteerde in het coronajaar 2020 beter dan verwacht. De stemming op de Europese beurzen was overwegend terughoudend. De hoop dat het grote coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar voor de Amerikaanse economie snel zal worden goedgekeurd en de zorgen over het coronavirus hielden de graadmeters in toom.

De AEX-index op Beursplein 5 was een positieve uitblinker en noteerde in de ochtendhandel 1 procent hoger op 667,18 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 984,41 punten. De beurs in Frankfurt won 0,2 procent. Parijs en Londen bleven vrijwel vlak.

Philips steeg dik 2 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Het medisch technologiebedrijf wist afgelopen jaar te groeien, ondanks een moeilijke start van het jaar door de coronacrisis. In het slotkwartaal versnelde de groei, waardoor ook voor het hele jaar de omzet en winst stegen. Dankzij een sterk orderboek ziet Philips ook het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet. In 2021 verwacht het bedrijf opnieuw groei van de omzet en winst.

Prosus

Koploper in de AEX was Prosus (plus 7 procent), dat een record aantikte. De techinvesteerder kreeg een koopadvies van Renaissance Capital. Ook profiteerde Prosus van een forse koerswinst van het Chinese technologieconcern Tencent in Hongkong, waarin het een groot belang heeft. Tencent won dik 8 procent na berichten dat de Chinese sociale media-app Kuaishou Technology met zijn beursgang in Hongkong tot 5,4 miljard dollar wil ophalen. Het bedrijf, waarin Tencent een belang van ruim 20 procent heeft, lijkt daarmee een beurswaarde te krijgen van rond 60 miljard dollar. De beursgang van Kuaishou staat gepland op 5 februari.

Staalconcern ArcelorMittal won 1,3 procent dankzij een adviesverhoging door JPMorgan. Roestvrijstaalmaker Aperam (plus 0,1 procent) kampte daarentegen met een adviesverlaging door JPMorgan. Fugro klom 4 procent. Analisten van ING en ABN AMRO werden positiever over de bodemonderzoeker.

Vastgoedbedrijven

De vastgoedbedrijven Unibail-Rodamco-Westfield (min 2 procent) en Eurocommercial Properties (min 0,5 procent) stonden eveneens in de schijnwerpers. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken riep de vastgoedbedrijven op meer te doen om hun verhuurders, zoals winkeliers, te helpen in de coronacrisis door de huren tijdelijk te verlagen, uit te stellen of deels kwijt te schelden.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,2178 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 52,64 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 55,73 dollar per vat.