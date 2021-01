E-commercebedrijf InPost gaat eerder naar beurs Amsterdam

Hetzelfde als wat DHL bij de Hema gaat doen. Of is dit voor algemeen gebruik en dan waarschijnlijk tegen kosten, anders kan dit bedrijf niet bestaan. Ik woon in een appartementencomplex waar dit al bij de bouw geregeld is. Kluisjes waar iemand iets in kan achterlaten, gooi kaartje met kluisnummer en code in brievenbus. Zelfs als een collega (nu met thuiswerken handig, tekeningen uitprinten op A2 of groter lukt thuis niet) wat achterlaat kan hij dit zo doen.