Twijfels bij kenners over hernieuwde opmars bitcoin

Leuk alle aandacht op Bitcoin. Is maar x10 gegaan in de laatste 9 maanden en er vindt navenant geen ontwikkeling op plaatst. Wellicht interessanter om te kijken naar crypto's die volop in ontwikkeling zijn zoals Ether en VET, naast het feit dat deze crypto's ca 20x over de kop zijn gegaan, wordt door de ontwikkelaars gebouwd aan een hele mooie fundering...