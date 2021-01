Vermogens rijksten weer terug op oude niveau

De 'rijken' die zoeken vooral eigendom die duurzame geldstroom oplevert. In crisistijd verdampen sommige van die stromen, anderen worden integendeel gevoed. Zij zijn het best geplaatst om te keizen, maar daarbij zijn ze tegelijk koper en verkoper. Mijn vrees is, dat het met artificiele intelligentie perfect mogelijk is te dure aandelen te verkopen, en extreem goedkope aandelen goedkoop te houden: een computer kan perfect een aandeelkoers beinvloeden, wat een marketmaker in de gevangenis zou doen belanden, helaas computers zijn niet bang van de gevangenis... Wie waarde koopt doet wellicht slechter dan de index, wie brol koopt kan hopen dat ze hun verkoopkoers opdrijven...tenzij je noooit moet verkopen, dan is goedkoop alleen minder belasting.

Maar: het belang van de rijken ligt in een groeiende economie: en die kan komen van minder spanningen vanuit principiele stellingnames, meer strijd tegen armoede, en projecten die duurzame meerwaarde opleveren. Dat het soms de staat moet zijn die het kapitaal levert, die de stromen toelaat te blijven stromen, of die meer open staat voor andere economische principes of machten : in vorig decennium zijn 3 nobelprijzen telkens gebaseerd op studie van een geciteerd aspect. In die contekst moet je ook de toekenning van geldbedragen door de amerikaanse overheid aan iedereen... tja, 12 jaar geleden had ik voor een congres met 600 economen(stiglitz) een paper en een 'flyer' geschreven die bovenstaande principes beschreef.

in de flyer maakte ik een schatting van wat de huizencrisis, de wooncrisis, de werkloosheidscrisis, de bankencrisis,... kostte en vergeleek het met de niet noemenswaardige kost van een basisinkomen.

Ik verspreidde het overschot van flyers, die ik in het Sheraton hotel-dat me, om Amerika te redden gratis 600 copies leverde- niet kwijtgeraakte op een toevallige voorloper van 'occupy wallstreet' acties...in Wall Street, en naar het schijnt heeft de occupy beweging toengenoeg geld opgehaald om wereldwijd uit te halen...Nee, de rijken rekenen op de staat, enheel veel zijn bereid de kosten te dragen, alleen de politiekers vrezen stemmenverlies....