World Economic Forum eerst virtueel en dan in Singapore

GENÈVE (ANP) - Het World Economic Forum (WEF) zou normaal gesproken deze week in het Zwitserse Davos plaatsvinden, maar door de coronapandemie is de topbijeenkomst dit jaar in mei in Singapore. Als alternatief is er deze week wel een virtuele bijeenkomst, de Davos Agenda. Regeringsleiders, topbestuurders uit het bedrijfsleven en politici komen online bijeen om te bespreken wat de wereld in 2021 nodig heeft.

Maandag staan onder meer de toespraken van de Chinese president Xi Jinping, de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci en Philips-topman Frans van Houten op het programma. Later in de week komen voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en het Franse staatshoofd Emmanuel Macron aan het woord.

Ook Nederland doet mee aan de Davos Agenda. Premier Mark Rutte neemt woensdag deel aan een debat over voedselsystemen en landgebruik. Diezelfde dag praat staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat mee in een sessie over recycling. En aan het einde van de week is het ook nog de beurt aan minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel, in een debat over het herstel van het internationaal handelssysteem na de coronacrisis.

Het is de bedoeling dat het WEF volgend jaar wel weer gewoon in Davos wordt gehouden, waar het evenement al sinds 1971 vrijwel jaarlijks plaatsvindt. Het Zwitserse skioord werd iedere winter een week overgenomen door de mondiale politieke en bedrijfselite. Alleen in 2002, in de nasleep van de terroristische aanslagen in New York, verhuisde het circus uit solidariteit voor een keer naar die Amerikaanse miljoenenstad.