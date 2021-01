Blik op crisisimpact bij handelsupdate Philips

DEN HAAG (ANP) - Gezondheidstechnologieconcern Philips geeft later op maandag een kijkje in de boeken. Naast de cijfers over het afgelopen kwartaal gaat de aandacht ook uit naar de vooruitzichten voor dit jaar en in het bijzonder naar de impact van de coronacrisis en de strengere maatregelen die veel landen eind vorig jaar oplegden om verspreiding van het virus in te dammen.

Door de coronapandemie is veel reguliere zorg in ziekenhuizen afgeschaald. Dat kan negatief doorwerken op bepaalde prestaties van Philips, omdat ziekenhuizen bepaalde investeringen in technologie en apparatuur uitstellen. Daarnaast zorgen de winkelsluitingen ervoor dat het bedrijf minder persoonlijke gezondheidsproducten zoals tandenborstels en scheerapparaten verkoopt.

Onder de leiding van topman Frans van Houten heeft het concern zich de afgelopen jaren omgevormd van een breed technologiebedrijf tot een sterk op gezondheid en zorg gerichte onderneming. Het bedrijf sprak eerder de ambitie uit om in de periode 2021 tot 2025 op eigen kracht elk jaar zo'n 5 tot 6 procent omzetgroei behalen. Daarbij moet in de periode jaarlijks 400 miljoen euro worden bespaard.

Kenners rekenen er in doorsnee op dat het slotkwartaal van 2020 is afgesloten met een omzet van 5,9 miljard euro. Onder de streep resteert volgens de ramingen een bedrag van om en nabij de 636 miljoen euro.