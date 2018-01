Met het klimaat sukkelen die yankees lelijk achteraan,zeker met trumpie,die snapt niet dat je met de klimaat industrie,op 2 manieren voorwaarts kan gaan.

Met het beursje zijn ze 10x slimmer dan europa,eindelijk leken we weer eens een plusdag te krijgen,maar,helaas,in een halfuurtje tijd,draait bijna alles,van groen naar rood.

Draghi is ook een vleugellam vogeltje,hij munt uit in niets doen en zeggen.

Morgen zal de phoenix op moeten staan,anders word het voor mij een dramaweek,saluut!!!