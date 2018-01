Europese beurzen lager na ECB-besluit

Gepubliceerd op | Views: 6.342 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen donderdagmiddag omlaag na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Tijdens de toelichting van ECB-president Mario Draghi ging de koers van de euro daarentegen verder omhoog. In Amsterdam was groothandelsconcern Sligro in trek, na de aankondiging dat het de kwakkelende supermarktketen Emté in de etalage zet.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de positieve opening op Wall Street 0,2 procent lager op 564,73 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 846,18 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1,1 procent.

De ECB liet zoals verwacht de rentes en het stimuleringsbeleid onveranderd. Draghi zei in zijn toelichting dat een renteverhoging dit jaar onwaarschijnlijk is, maar dat het economisch herstel naar verwachting wel zal blijven zorgen voor een oplopende inflatie in het eurogebied, ondanks de oplopende waarde van de euro. De munt was 1,2490 dollar waard, een volle cent meer dan aan het einde van de handel op woensdag.

In de MidKap ging Sligro aan kop met een plus van 2,8 procent. Het groothandelsbedrijf zag de winst en omzet in 2017 stijgen en wil het dividend verhogen. Ook het nieuws dat een koper wordt gezocht voor Emté werd goed ontvangen. De supermarktketen verliest al geruime tijd omzet en marktaandeel. Philips Lighting sloot de rij met een min van 4,4 procent, na een winstalarm van de Oostenrijkse concurrent Zumtobel (min 14 procent).

Uitzender Randstad en chipmachinefabrikant ASML voerden de AEX aan met winsten boven de 1 procent. Sterkste daler bij de hoofdfondsen was tankopslagbedrijf Vopak met een verlies van 2,4 procent.

Op de lokale markt zakte HAL 1,4 procent. De investeerder heeft de waarde van zijn bezittingen in 2017 zien dalen en wil een lager dividend uitkeren. Novisource won 4,5 procent. Het bedrijf heeft een bod ontvangen op zijn consultancy-activiteiten en heeft zijn bemiddelingsactiviteiten in de etalage gezet.

Alumexx maakte een koerssprong van ruim 12 procent. Het bedrijf, dat aluminium klimmaterialen maakt voor de doe-het-zelfmarkt, wil de komende jaren in hoog tempo haar marktpositie verder uitbouwen in Europa en de omzet laten groeien.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 66,16 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,3 procent tot 70,77 dollar per vat.