'Kroger onderzoekt samenwerking met Alibaba'

CINCINATTI (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse supermarktketen Kroger onderzoekt volgens ingewijden een samenwerking met de Chinese webwinkelgigant Alibaba. Topmensen van het bedrijf hebben in China met hun collega's bij Alibaba gesproken, meldt de krant New York Post. Kroger wilde niet op het bericht reageren.

De stap is een reactie op de overname van supermarkt Whole Foods door de Amerikaanse webwinkel Amazon. Alibaba is vooral groot in China en wordt vaak vergeleken met Amazon.

Vorig jaar gingen er geruchten dat Ahold Delhaize interesse had om Kroger over te nemen.