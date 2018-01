Tweede verlenging gaat in voor NXP-deal

Gepubliceerd op | Views: 651

EINDHOVEN (AFN) - De tweede automatische verlenging van negentig dagen is ingegaan voor de voorgenomen overname van het Nederlandse NXP Semiconductors door het Amerikaanse Qualcomm. Volgens een verklaring van NXP moet de overname nu uiterlijk op 25 april zijn geregeld.

Qualcomm kwam in oktober 2016 een overnamesom van 47 miljard dollar overeen met de sinds 2006 zelfstandige chipdivisie van Philips. Die afspraken golden in principe een jaar met de mogelijkheid om de deal twee keer met negentig dagen te verlengen. De eerste verlenging liep donderdag af.

Het verdere uitstel is nodig omdat nog steeds niet alle benodigde goedkeuringen binnen zijn. Daarvoor is het nu alleen nog wachten op groen licht van de toezichthouder uit China.

Vijandig bod

Als deal op 25 april nog niet rond is, wil dat volgens een zegsman van NXP overigens niet zeggen dat de overname meteen van de baan is. Dan is contractueel alleen geen automatische verlenging van de afspraken meer mogelijk en zullen de partijen dus opnieuw om de tafel moeten.

Over de deal is nog altijd veel te doen. De huidige beurskoers van NXP ligt hoger dan het bod van 110 dollar per aandeel. Diverse kritische aandeelhouders van NXP vinden dan ook dat Qualcomm zijn bod zou moeten verhogen. Naast dat het niet wil vlotten met de overname, staat Qualcomm sinds kort zelf in het vizier van branchegenoot Broadcom die een vijandig bod van zo'n 105 miljard dollar heeft uitgebracht.