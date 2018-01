3M verhoogt verwachtingen na sterk kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 539

SAINT PAUL (AFN) - Industrieel concern 3M heeft in het vierde kwartaal fors meer omzet behaald. Met name in de regio's Europa, Midden-Oosten en Afrika en Azië groeide het Amerikaans bedrijf fors. De winst viel lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder, door een last vanwege de Amerikaanse belastingherziening.

De kwartaalomzet van 3M bedroeg 8 miljard dollar (6,4 miljard dollar), een toename van 9 procent. Bijna een derde had het bedrijf daarbij te danken aan wisselkoerseffecten. De nettowinst bedroeg 525 miljoen dollar, meer dan een halvering ten opzichte van een jaar eerder.

3M stelde de verwachtingen voor dit jaar naar boven bij. Zo rekent het bedrijf nu op winst in een bandbreedte van 10,20 dollar tot 10,70 dollar per aandeel. Eerder verwachtte 3M nog dat de winst op 9,60 dollar tot 10 dollar per aandeel uit zou komen.