Winstwaarschuwing lichtfabrikant Zumtobel

DORNBIRN (AFN/BLOOMBERG) - De Oostenrijkse verlichtingsmaker Zumtobel heeft last van zware concurrentie. Het bedrijf moest om die reden zijn winstverwachting voor zijn gebroken boekjaar 2017-2018 flink verlagen.

De ontwikkeling van de markt voor professionele verlichting bleef in het derde kwartaal achter bij eerdere verwachtingen van Zumtobel. Ook liep de omzet in het Verenigd Koninkrijk, de grootste markt voor de Oostenrijkers, sterk terug. Verder was er zware prijsconcurrentie op de verlichtingsmarkt en had het bedrijf last van operationele problemen.

Zumtobel verwacht nu voor heel het boekjaar een operationele winst van 15 miljoen euro tot 25 miljoen euro, waar eerder gerekend werd met een bandbreedte van tussen de 50 miljoen euro en 60 miljoen euro. Verder voorziet de lichtfabrikant een omzetdaling van rond de 8 procent, waar het bedrijf eerder rekening hield met een teruggang van circa 5 procent.