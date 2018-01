'Aankondiging verkoop Emté is anticlimax'

Gepubliceerd op | Views: 879

AMSTERDAM (AFN) - De officiële aankondiging van Sligro dat supermarkttak Emté in de etalage wordt gezet is een beetje een anticlimax. Dat concludeert een analist van ING.

Sligro gaf eerder de voorkeur aan een samenwerking met een andere partij voor zijn ploeterende divisie Food Retail. Dat er nog geen nieuws is over een koper of partner wordt door ING gezien als vertraging. De marktkenner ziet een verkoop als meest logische optie, omdat aan een joint venture nadelen kleven gezien de complexiteit van zo'n proces.

Ook KBC Securities is teleurgesteld in het uitblijven van concreet nieuws over het lot van Emté. Dat er wordt ingezet op een transactie in de loop van dit jaar wordt wel gezien als positief. Een verkoop is volgens KBC waardeverhogend voor Sligro.

De jaarcijfers van Sligro waren min of meer conform de verwachtingen van de analisten. ING heeft een hold-advies met een koersdoel van 38 euro. KBC heeft het aandeel op accumulate staan en hanteert een koersdoel van 40,80 euro. Sligro stond omstreeks 09.35 uur bovenaan in de MidKap met een winst van 3,4 procent op 42,20 euro.