IMF-baas verwacht hogere Duitse investeringen

DAVOS (AFN) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft Duitsland opnieuw gemaand zijn overheidsuitgaven op te krikken. IMF-baas Christine Lagarde is van mening dat Duitsland de hand te veel op de knip houdt.

Het Duitse begrotingsoverschot van 8 procent is ,,excessief'', zo zei ze tegen persbureau Bloomberg bij het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Volgens Lagarde moet Duitsland niet gewoon meer uitgeven, maar ,,echt investeren" in onder meer onderwijs, breedbandtechnologie en energienetwerken.

Lagarde erkende wel dat Duitsland het al beter doet op dat vlak dan eerder. ,,In alle eerlijkheid, Duitsland doet zijn best om meer te investeren en heeft daar ook budgetten voor. Het probleem is dat ze te veel bureaucratie en regelgeving hebben om de investeringen écht te versnellen. Daar zouden ze iets aan moeten doen."

Het IMF heeft al eerder bij Duitsland aangedrongen het gas wat meer in te drukken. De voorzitter van de Duitse centrale bank, Jens Weidmann, liet vorige week weten geen voorstander te zijn van hogere investeringen.