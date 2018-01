Lichte omzetgroei voor Diageo

Gepubliceerd op | Views: 344

LONDEN (AFN) - Het Britse drankenconcern Diageo, moederbedrijf van merken als Johnnie Walker, Smirnoff en Guinness, is in de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar op een licht hogere omzet uitgekomen. Volgens Diageo was in alle regio's sprake van een toenemende verkoop.

De omzet klom met 1,7 procent tot 6,5 miljard pond (7,5 miljard euro). De operationele winst ging met ruim 6 procent omhoog tot 2,2 miljard pond. Daarbij profiteerde Diageo van kostenbesparingen, maar had het bedrijf wel te maken met negatieve wisselkoerseffecten. De onderneming kondigde aan het interim dividend te verhogen.