Qualcomm maakt werk van 5G met Chinezen

Onderwerpen: China

PEKING (AFN/RTR) - De Amerikaanse chipreus Qualcomm bundelt zijn krachten met Chinese smartphonemakers en techbedrijven bij de ontwikkeling van 5G-toestellen. Deze apparaten extra snelle verbindingen moeten volgend jaar al worden gelanceerd.

Naast Qualcomm zetten Xiaomi, Oppo en Vivo, Lenovo en ZTE hun handtekening onder het contract. Ook werd een akkoord gesloten tussen de partijen, behalve ZTE, over de levering van componenten van Qualcomm. De komende drie jaar nemen de Chinezen voor 2 miljard dollar aan chips af van Qualcomm met 5G-functionaliteiten.

De samenwerking van Qualcomm in China volgt kort op problemen die de chipproducent kent in de VS en Europa. De Europese Commissie legde Qualcomm woensdag een boete op van bijna een miljard euro vanwege misbruik van zijn marktpositie. Verder is het bedrijf verwikkeld in verschillende rechtszaken met Apple, één van zijn belangrijkste klanten.