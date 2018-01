ICT Group klaar met overname NedMobiel

Gepubliceerd op | Views: 387

BARENDRECHT (AFN) - ICT Group heeft de overname van NedMobiel afgerond. Dat werd donderdag bekendgemaakt door het beursgenoteerde ICT-bedrijf, zonder dat er een overnamesom is genoemd.

NedMobiel is een consultancybedrijf en onder meer actief op het vlak van tunnelveiligheid, assetmanagement en projectmanagement. Er werken 27 mensen bij de onderneming die in 2006 werd opgericht.

De deal was in november aangekondigd. ICT gaf toen al aan dat de aankoop volledig in contanten zou worden voldaan.