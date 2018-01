'Damrak wacht op Draghi'

Gepubliceerd op | Views: 2.855 | Onderwerpen: Mario Draghi

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent donderdag waarschijnlijk lager. Ook de andere Europese beurzen lijken met minnen te beginnen. Beleggers kijken vooral uit naar de toelichting die president Mario Draghi later op de dag zal geven op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB hield bij de laatste vergadering in december de rente ongemoeid en ook nu wordt geen wijziging verwacht. Wel bekijkt de centrale bank of het opkoopprogramma ter stimulering van de economie verder afgebouwd kan worden of dat er weer een opschaling nodig is. Ook zijn beleggers benieuwd of Draghi iets zal zeggen over de euro, die de afgelopen tijd sterk is opgelopen.

Op het Damrak kwam Sligro met resultaten. Het groothandelsbedrijf zag de winst en omzet in 2017 stijgen en wil het dividend verhogen. Het bedrijf zette ook zijn supermarktketen Emté in de etalage.

Vastned

HAL liet weten dat de waarde van zijn bezittingen in 2017 is gedaald en er een lager dividend zal worden uitgekeerd. De investeerder wil nu per aandeel 6,20 euro uitkeren, waar over 2016 nog een dividend van 7,10 euro werd geboden.

Het aandeel Vastned zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Berenberg schroefde zijn aanbeveling voor de vastgoedinvesteerder terug. De analisten van UBS kwamen met een rapport over Galapagos, waarin het volgen van het biotechnologiebedrijf werd herstart met een neutraal-advies.

TMG

Novisource heeft een bod ontvangen op zijn concultancy-activiteiten en heeft zijn bemiddelingsactiviteiten in de etalage gezet. Het bedrijf is de bieding van een niet bij naam genoemde partij op de consultancytak momenteel aan het bestuderen.

Het verzoek voor de beëindiging van de beursnotering van Telegraaf Media Groep (TMG) is goedgekeurd door beursexploitant Euronext. De laatste handelsdag in het aandeel TMG is op 21 februari.

Alumexx wil de komende jaren ,,in hoog tempo'' haar marktpositie verder uitbouwen in Europa. Het bedrijf, dat aluminium klimmaterialen maakt voor de doe-het-zelfmarkt, streeft daarbij naar een omzet van nu circa 1,4 miljoen euro naar 6,5 miljoen euro tegen 2020.

Euro

De Europese beurzen sloten woensdag lager. De AEX-index zakte 0,8 procent tot 566,04 punten en de MidKap daalde 0,9 procent tot 852,28 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1,2 procent. In New York gingen de beurzen gemengd de handel uit.

De euro was 1,2428 dollar waard, tegen 1,2390 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 66,19 dollar. Brentolie klom 0,5 procent en kostte 70,92 dollar per vat.